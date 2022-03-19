​​​​​​​المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: زيارة الأسد تأتي لتكريس الدور العربي في الملف السوري

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، إن الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة.

وأوضح "إن الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهجاً عملياً ومنطقياً لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات وتجنب شرور الأزمات والفتن".

كما قال إن "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، مضيفاً أنها تأتي من قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم".

وتابع "المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها".

وكان بشار الأسد قد وصل إلى الإمارات أمس الجمعة، واستقبله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الذي أكد أن الإمارات حريصة على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قُدماً بما يحقق مصالح الشعبين، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر".

كما استقبله، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وناقش الجانبان خلال اللقاء "عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتأكيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم سوريا وشعبها سياسياً وإنسانياً للوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها".

ويذكر أن زيارة الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة هي الأولى له لدولة عربية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

(م ش)