​​​​​​​المسماري: يجب محاكمة أردوغان على جرائم الحرب في ليبيا

وقال المسماري إن الرئيس التركي يحلم بالسيطرة على حقول النفط في ليبيا، وسيفشل في تحقيقِ ذلك، كما فشل في محاولاته لدخول سرت، مؤكداً أن مناطق النفط تضم شركاتٍ نفطية أجنبية، وهذا يعني عدواناً دولياً على هذه المناطق.

وأضاف المسماري أن الموقف العسكري يسير حسب الخطط الموضوعة من القيادة العامة، وأن هناك خطة لكل مرحلة، مشيراً إلى أن قوات الوفاق تعاني كثيراً الآن، وتُسجل خسائر كبيرة جداً في الأفراد والمعدات.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي قائلاً إن "أردوغان يحاول لملمة الموقف بالزج بقوات وأسلحة تركية أخرى"، منوهاً إلى أن هنالك سبع بارجات قبالة سواحل ليبيا، وأن "أردوغان ينزل بكل ثقله للمعركة".

وأوضح المسماري أن موافقة حكومة الوفاق على الذهاب لمفاوضات موافقة شكلية، لكنها تواصل تحشيد القوات، مشيراً إلى أن هناك جسراً جوياً وبحرياً مفتوحاً من تركيا إلى مصراتة ومعيتيقة وزوارة.

وكان الجيش الليبي دفع، في وقتٍ سابق الأحد، بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور مدينة سرت، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية الموجودة هناك، تحسباً لهجوم محتمل قد تشنه قوات الوفاق لانتزاع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة وسط ليبيا.

(ش ع)