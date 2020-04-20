​​​​​​​المسماري: تركيا تستغل الهدنة وتحشد أفراداً على ترهونة

وقال المسماري، في مؤتمر صحافي، إن الجيش الليبي كشف تحركاً تركيا لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم، وإن أنقرة حاولت استغلال أزمة كورونا ونقلت الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية.

يأتي ذلك فيما طالب البرلمان العربي تركيا، باحترام السيادة الليبية، ووقف توريد السلاح إليها والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعا في جلسة افتراضية عقدت في القاهرة، الأمم المتحدة إلى "التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح".

وناشد البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية وقف إطلاق النار، والالتزام بهدنة إنسانية لتوحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا.

(آ س)