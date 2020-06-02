​​​​​​​المسماري: نشترط إخراج تركيا ومرتزقتها من كامل ليبيا

وأوضح المسماري خلال لقاء عبر الدائرة المغلقة جمعه مع مجموعة من الإعلامين المصريين أن القيادة العامة تتعاطى مع كافة الدول التي تطرح حلول ناجعة للأزمة الليبية بعيدا عن سيطرة الميليشيات والمرتزقة وأن القوات الجوية تقوم باستطلاع مباشر في منطقة الجبل الغربي بشكل كامل.

وأضاف المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي تصدت لمحاولات تقدم الميليشيات المسلحة لمدة ثمانية أيام من كافة محاور القتال وأن الوحدات العسكرية تمكنت من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين خلال الأسبوع الماضي كما أن الجيش الليبي هو جيش وطني يقاتل من أجل السلام والاستقرار.

ولفت المسماري إلى أن القيادة العامة للقوات الجيش قد انخرطت بشكل كامل في كافة الدعوات لتفعيل الحل إلا أن انصياع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لأوامر تركيا وقطر وعدم امتلاكه أي رؤية للحل عرقل تلك الجهود، لافتا إلى أن القيادة العامة تشترط حل الميليشيات وإخراج المرتزقة السوريين والمستشارين الأتراك من كامل التراب الليبي.

(أ ع)