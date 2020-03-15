​​​​​​​المسماري: أردوغان الخليفة الفعلي للإرهابيين

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في تصريح خاص لوكالتنا، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة إن التدخل التركي في ليبيا كان يجري سراً في عام 2014، بينما أصبح الآن علنياً أمام أعين الجميع، مؤكدًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الخليفة الفعلي للإرهابيين.

وأضاف المسماري، أن الجيش الليبي قام بقتل عدد كبير من الأتراك والمرتزقة السوريين التابعين لأردوغان الموجودين في ليبيا، وفي مقدمتهم أبو العباس الدمشقي، خلال عمليات عسكرية نفذها الجيش.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن ليبيا تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، ولن تسمح بتمدد الأتراك تحت أي ظرف، لافتاً إلى أنه لا خوف على الدول المحيطة من تمدد الإرهابيين فيها عبر ليبيا، لأن الأخيرة لن تسمح بذلك، وستدحر كل الإرهابيين الذين سيواجهون مصيرين لا ثالث لهما إما القتل أو السجن.

(ح)

ANHA