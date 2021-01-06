​​​​​​​المسماري: الولايات المتحدة بصدد نشر قوات لمراقبة وقف اطلاق النار في سرت

وأكد المسماري، في مقابلة له مع شبكة العربية، أن عناصر مراقبة وقف إطلاق النار سيكونون من مدنيين وعسكريين متقاعدين، وليست قوات دولية أو قوات فصل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما اتفق عليه في المفاوضات.

وأضاف المسماري أن "إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة سيمثل خطوة كبيرة نحو بناء الثقة واستعادة الدولة في حال تمكنت الأمم المتحدة من تحقيقها خلال مهلة الـ90 يومًا"

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أوصى الثلاثاء، بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول/أكتوبر من قاعدة في مدينة سرت الاستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية في البلاد، فيما أعلنت تونس عن أملها بصدور قرار أممي بشأن ليبيا "في أسرع وقت ممكن".

وقال الأمين العام في تقرير مؤقت إلى مجلس الأمن حول الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار، والذي تم تعميمه، إنه يجب إرسال فريق متقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس كخطوة أولى من أجل "توفير الأسس لآلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتكون مقرها في سرت.. بشكل قابل للتوسع".

ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي إلى انسحاب جميع القوات المسلحة من خطوط الصراع، ومغادرة جميع المرتزقة في غضون 3 أشهر البلاد.

(ي م)