​​​​​​​المسماري: الإخوان يحاولون عرقلة الانتخابات الليبية

واعتبر المسماري أنه جرى استهداف سبها لضعفها أمنيًّا، وكذلك لوجود التنظيمات الإرهابية فيها.

وكان داعش أعلن فجر الإثنين، تبنيه التفجير الذي وقع في مدينة سبها بجنوب ليبيا، وأودى بحياة ضابط كبير بالشرطة. وذكر في منشور بوكالة ناشر للأنباء على تطبيق تليغرام، أن أحد مرتزقته ويدعى محمد المهاجر اقتحم نقطة تفتيش يوم الأحد بسيارة ملغمة.

في حين أعلنت السلطات المحلية ومسعفون أن الانفجار قتل شخصين على الأقل منهم الضابط، لكن لم يتضح ما إذا كان المهاجم أحد القتيلين.

ومن جهته، استنكر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة التفجير، مشددًا على أن "الحرب ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت".

(ش ع)