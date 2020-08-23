​​​​​​​المسماري: الاتفاق الأخير هو للتسويق الإعلامي ولذر الرماد في العيون

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم: "حكومة السراج تقوم باعتقالات بحق المدنيين من دون أي جرم".

وأضاف المسماري أن هناك ثمة تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت".

وأشار إلى أن الجيش الوطني رصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سفناً وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع هجومي.

وأوضح المسماري أن "التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار".

وحول الاتفاق الأخير قال المسماري "المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق الإعلامي، وهي لذر الرماد في العيون والحقيقة على الأرض تؤكد النية في مهاجمة الجيش الوطني".

وأكد المسماري أن الجيش الوطني الليبي في جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم.

(ي ح)