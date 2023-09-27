​​​​​​​المسماري: 4120 ضحية حتى الآن إثر إعصار دانيال بدرنة

أفاد أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأربعاء، بأن العدد الإجمالي للجثامين المكتشفة في مدينة درنة التي اجتاحتها العاصفة دانيال بلغ حتى الآن 4120 قتيلاً.

جاء ذلك في رسم توضيحي نشره المسماري على صفحته في مواقع التواصل الافتراضي "فيسبوك". وأوضح أن إجمالي عدد الجثامين يوم الإثنين بلغ 56، بينما بلغ يوم الثلاثاء 35.

وكانت مناطق شرق ليبيا قد تعرضت لسيول جارفة جراء الإعصار دانيال، ما أودى بحياة الآلاف وخلّف دماراً واسعاً وألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية.

وما زالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال جثث الضحايا من البحر قبالة درنة التي كانت الأشد تضرراً؛ لانهيار سدين رئيسين بها جراء السيول.

(س ع)