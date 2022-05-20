​​​​​​​المشاورات الليبية - الليبية تختتم اليوم اجتماعاتها في القاهرة

وتختتم اليوم، اجتماعات الفرقاء الليبيين في العاصمة المصرية القاهرة، والتي انطلقت الأحد الماضي 15 أيار/ مايو الجاري وحتى الـ 20 من الشهر نفسه، لبحث التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية تقود البلاد إلى توحيد كامل لكافة مؤسساتها.

وقالت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، إن "مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الاستشاري، بالقاهرة، اتسمت في يومها الخامس، بروح التعاون والإيجابية".

وقالت ستيفاني ويليامز عبر "تويتر" إن مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، سعت إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

هذا وبحث رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان في ليبيا فتحي باشاغا مع السفيرة البريطانية كارولين هورندل، التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة في طرابلس.

كما حث في الوقت ذاته المجتمع الدولي، على القيام بدوره تجاه تصرفات حكومة الدبيبة.

وجدد باشاغا، لسفيرة بريطانيا لدى ليبيا، "التزامه بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين"، على حد تعبيره.

(د ع)