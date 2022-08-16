​​​​​​​المشاركون في خيمة الاعتصام: من تبنّى فكر القائد أوجلان لن يتراجع عن المقاومة من أجل الحرية

يواصل أهالي إقليم الجزيرة اعتصامهم أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو في يومه الخامس على التوالي، وذلك تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وللمطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة.

وخيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع بالتنسيق مع مؤتمر ستار أمام مقر الأمم المتحدة منذ 12 آب الجاري، ومقرر لها أن تستمر لغاية 30 من الشهر نفسه، تأتي تحت شعار "أين هي عدالتكم وضميركم" في إشارة إلى صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم التركية في شمال وشرق سوريا.

وشارك في فعاليات خيمة الاعتصام في يومها الخامس على التوالي، أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسة في مدينة الحسكة وناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، حيث زينت الخيمة بصور الشهداء، ويافطات كتب عليها "أين الضمير العالمي من جرائم أردوغان، أين ضمير الإنسانية"، و "لا للحرب ضد الطفولة"، و "عهدنا المقاومة".

تصعيد المقاومة

بدأت فعالية خيمة الاعتصام في يومها الخامس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مجلس تل معروف التابع لناحية تربه سبيه، غالية أحمد، قائلة: "وجودنا اليوم تحت هذه الخيمة العظيمة هي للمطالبة بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا، ولمطالبة الدول الإقليمية والأمم المتحدة بإيقاف هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا والخروج عن صمتها حيال هذه الهجمات".

وأشارت إلى هدف الاحتلال التركي من شن هجماته على شمال وشرق سوريا "هجمات الاحتلال التركي هي لضرب مشروع الإدارة الذاتية. حيث يشعر أردوغان بخطر هذا المشروع الديمقراطي، لذلك يقوم بشن هجمات على مناطقنا"، منوهة إلى أن صمت الدول الإقليمية إزاء هذه الهجمات دلالة على مشاركتها مع الاحتلال التركي في هذه الهجمات".

وقالت: "نعاهد نحن النساء في شمال وشرق سوريا بأن نهاية أردوغان ستكون على هذه الأرض".

كما تطرقت إلى المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، قائلة: "تبنّيا فكر وفلسفة القائد أوجلان وسرنا على فكره الحر الديمقراطي، نحن لا نستمد قوتنا من أحد، قوتنا هي ثقتنا بقوة أمهات شهدائنا اللواتي يشيعَّن جثامين أبنائهن وبناتهن بكل فخر وفرح، وهذه المقاومة هي التي تكسر الاحتلال التركي".

وأكدت في ختام حديثها أن الاحتلال التركي لن يتمكن من النيل من الإرادة المقدامة لشعب شمال وشرق سوريا، وأنهم سيقاومون حتى تحقيق النصر.

صامدون

بدورها، بينَّت منسقية مؤتمر ستار لمقاطعة الحسكة ميسر حمو، أن شعب شمال وشرق سوريا شعب مقاوم لا يقبل الظلم "نحن شعب لا يقبل الظلم ولا الركوع لأحد، فنحن على فكر وفلسفة القائد أوجلان، ضحينا بدماء أبنائنا وبناتنا من أجل العيش بحرية وكرامة وسلام؛ ولكن الدول الإقليمية والاحتلال التركي لا يقبلون أن نعيش بسلام".

وقالت: "نقول لجميع دول العالم الذين يريدون احتلال مناطقنا وكسر إرادتنا، نحن صامدون. الطائرات المسيّرة التي تحاول عبرها بث الرعب بين أهالي المنطقة والأطفال والنساء بشكل خاص، لن تخيفنا وتثنيا عن نضالنا".

وأشارت إلى أن صمت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة "يدل على أن لهم مصالح مشتركة مع الاحتلال التركي؛ ولكن بمقاومة شعبنا سنتصدى لهجمات الاحتلال اليومية على مناطقنا، لأننا ضحينا بدماء أبنائنا وبناتنا ولن نتراجع عن طريق شهدائنا وسنقاوم".

كما أكدت على أن خيمة الاعتصام هذه، دليل على مقاومة شعب شمال وشرق سوريا الذي اتبع نهج وفكر القائد أوجلان، "وجودنا في هذه الخيمة العظيمة هي لأننا بنينا أنفسنا وفق فكر وفلسفة القائد أوجلان، ومن يتعرف على هذا الفكر لن يتراجع عن المقاومة من أجل الحرية"

وفي ختام حديثها عاهدت بالسير على خطا الشهداء، ورفع من وتيرة المقاومة حتى تحقيق الحرية.

(ل م/ي م)

ANHA