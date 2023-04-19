​​​​​​​المشاركون في احتفالية الأربعاء الأحمر يشيدون بمبادرة الإدارة الذاتية لحل أزمة البلاد

نظمت اليوم، احتفالية عيد الأربعاء الأحمر- رأس السنة الإزيدية في قرية دوكر بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو وذلك من قبل البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة.

شارك في الاحتفالية شخصيات من الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، والأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية وحركات وتنظيمات نسائية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وتقديم تراتيل دينية من قبل أطفال فرقة لالش، ثم ألقت الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، ليلى مهمو، كلمة رحبت فيها بالحضور.

كما ألقى الرئيس المشترك للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، سليمان حمو كلمة لفت فيها إلى خصوصية عيد الأربعاء الأحمر بالنسبة للمجتمع الإيزيدي، وإلى حقيقة هذا العيد بالقول: "لكل دين عقيدة معينة يتميز بها، لكن المجتمع الإيزيدي يختلف عن ذلك، فهو ذو حقيقة وفلسفة، لذلك فإن الإيزيدياتية قريبة من العلم أكثر من الأديان الأخرى وهذا ما يميزها".

سليمان حمو أشاد بدور الإدارة الذاتية في صون حقوق كافة المكونات والمجتمعات، قائلاً: "منذ 11 عاماً ونحن نحتفل بهذا العيد حرية وديمقراطية في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية وقواتنا العسكرية التي حمت المجتمع الإيزيدي للعيش بسلام وحرية"

مشدداً "نحن المجتمع الإيزيدي نؤكد دائماً أن أيدينا ممدودة لكل المكونات الأخرى لنعيش معاً بسلام".

مبادرة الإدارة الذاتية تصون حق كل الأديان

من جانبه، ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، غريب حسو، كلمة بارك فيها العيد على المجتمع الإيزيدي وكل شخص يناضل من أجل حماية هذا الدين والقيم والثقافة التاريخية وكل مقاتلي الحرية والنساء المناضلات والقائد عبد الله أوجلان.

ونوه إلى أهمية هذا العيد بالنسبة للمجتمع الإيزيدي، قائلاً: "لهذا العيد معانٍ تاريخية كبيرة منذ بداية الإنسانية ولغاية اليوم، حتى تحوّل إلى عيد للسلام والطبيعة والإنسانية الحقيقية، فلهذا العيد معاني قومية كبيرة أيضاً إلى جانب معانيه الدينية".

وأشار غريب إلى سياسات الإبادة التي مورست ضد المجتمع الإيزيدي، وقال: "واجه المجتمع الإيزيدي العديد من الصعاب، لكن مع خروج حركة حرية كردستان في شخص القائد عبد الله أوجلان انبعث هذا المجتمع من جديد، ويعيش مع كل المكونات والمجتمعات الأخرى ضمن مبادئ وقيم العيش المشترك وأخوة الشعوب".

وأكد غريب حسو دعمهم لمبادرة حل الأزمة السورية التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقال: "حقيقة الحل السياسي المعقول والحقيقي تكمن في هذه المبادرة التي تصون حق كل شخص وثقافته ودينه، وهذا هو الحل الأمثل للأزمة السورية والشرق الأوسط".

في ختام الاحتفالية تم تكريم البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة من قبل مجلس الطبقة المدني، لتقدم بعدها فقرة غنائية "لفرقة الشهيدة إيزدا" والفنانين دانيش بوطان وباران دلبهار وأيبو ومسرحية بعنوان "مدرسة المشاغبين" لفرقة مدرسة المسرح ومسرحية أخرى لفرقة "بافي طيار" وتقديم فقرة دبكات لفرقة لالش والشهيدة إيزدا.

(ف)

ANHA