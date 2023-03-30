​​​​​​​المشارح لا تكفي جثث المهاجرين الغارقين في تونس

حذر المدير الجهوي للصحة بولاية صفاقس التونسية، حاتم الشريف، من تجاوز عدد جثث المهاجرين ضحايا حوادث غرق مراكب الهجرة، طاقة استيعاب منظومة الطب الشرعي بالجهة، في ظل الارتفاع المسجل في محاولات الهجرة الفاشلة.

ويبلغ عدد الجثث المودعة حالياً في أقسام الأموات بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي لصفاقس 42 جثة، فيما وصل العدد خلال الأسبوع الماضي إلى 70 جثة في حين أن طاقة الاستيعاب لا تتجاوز 35 جثة، حسب وكالة الأنباء التونسية.

ونبه المدير الجهوي للصحة، في تصريح للوكالة، يوم أمس من الآثار الجانبية لارتفاع الجثث "خاصة سرعة التعفن، وانبعاث الروائح الكريهة، التي قد تنعكس على ظروف العمل في قسم الطب الشرعي والأقسام المجاورة".

وتحولت ولاية صفاقس إلى نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الطامحين في عبور البحر المتوسط وبلوغ السواحل الإيطالية.

والأسبوع الماضي، غرقت خمسة قوارب للمهاجرين قبالة الولاية؛ مما أسفر عن وفاة تسعة وفقدان 67، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد القوارب المتجهة نحو إيطاليا، حسب وكالة رويترز.

وأبدى المسؤول الصحي التونسي خشيته من تفاقم الوضع مع اقتراب فصل الصيف الذي يطرح بالنسبة إليه "تحدياً مضاعفاً يتمثل في تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية، وما ينجر عنها من حوادث غرق وسرعة تعفن الجثث بسبب ارتفاع الحرارة".

في هذا الجانب، وجه المسؤول التونسي نداء لمنظمات الهجرة الدولية "من أجل دعم جهود المنظومة الصحية في الجهة، بتوفير حاوية تبريد يقع الاستعانة بها عند تجاوز طاقة استيعاب بيت الأموات، وشاحنة تبريد لنقل الجثث إلى المستشفى خاصة في الحالات التي تكون فيها هذه الجثث متعفنة".

وفي سياق مرتبط، دعا المتحدث ذاته السلط الجهوية "للتسريع بتخصيص مقبرة للمهاجرين"، لافتاً إلى أن عدد الجثث التي تم دفنها في مقابر مختلفة بالجهة خلال السنة الفارطة والسنة الجارية "فاق 800 جثة من جنسيات مختلفة لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء".

(م ش)