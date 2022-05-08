​​​​​​​المشاهد المصورة للعمليات كشفت الحقيقة – دمهات تولهلدان

رغم محاولة الدولة التركية المحتلة ومنذ بداية هجماتها الأخيرة لنشر اخبار انتصارها على الكريلا الا أنه و في كل مرة تنكشف حقيقة المشاهد المصورة المفبركة التي ينشرها اعلام الاحتلال التركي.

ان مقاطع الفيديو المسجلة لعمليات قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرآة - ستار في جبال كردستان، ومشاهد قوات تحرير عفرين في عفرين. تُفشل جميع محاولات الحرب الخاصة التي يخوضها الاعلام التركي. ان مقاطع الفيديو توثق بشكل واضح مقتل جنود اتراك على يد مقاتلي الحرية. كما ان العالم اجمع قد شاهد مقاطع الفيديو التي تظهر المقاومة البطولية التي ابدتها قوات حماية شنكال ضد قوات الحزب الديمقراطي والقوات العراقية.

ومع ان جميع الاخبار في العالم تتحدث يوميا عن الحرب الروسية الأوكرانية الا ان الحدث الرئيسي في كردستان هو حرب الاحتلال والدمار. ان الشعب الكردي يبدي مقاومة بطولية ضد هجمات الإبادة في كل مكان من كردستان. تشن الدولة التركية المحتلة حرب شاملة ضد حركة الحرية الكردية. وذلك بدعم من حلف الشمال الأطلسي. كما تستغل بعض القوى الداعمة لها في المنطقة وأيضا شراكة الحزب الديمقراطي لها في حربها الفاشية هذه. ينشر اعلام الاحتلال التركي اخبار الهجمات كل ساعة في كامل كردستان. ويتم الادعاء في التقارير استهداف اعداد كبيرة من مقاتلي الحرية الكرد. وكأن كل هذا ليس كافيا، تنشر أيضا اخبار كاذبة لخداع المجتمع. ولكن فلتأت الهجمات من أي جهة لا يهم ذلك ان حركة الحرية الكردستانية تتصدى لكل هذه الهجمات الفاشية.

تجربة الكريلا على مدى 40 عام وجهت ضربة الى الجمهورية التركية

في 17 نيسان بدأت هجمات الاحتلال التركي وبمشاركة الحزب الديمقراطي على مناطق زاب- افاشين ومناطق الدفاع المشروع. ومن جهة أخرى بدأت الهجمات الجوية من قبل الدولة التركية المحتلة على روج افا والتي استهدفت الأماكن المدنية على وجه الخصوص . وصفت حركة الحرية الكردستانية هجمات الدولة التركية المحتلة باسم" نضال الحياة والموت". من الواضح ان الحرب في كردستان قد دخلت مرحلة جديدة. وظهرت مقاومة بطولية من قبل مقاتلي الحرية تحت اسم الحماية. لن يستطيع المحتلون التحرك بسهولة في جغرافية كردستان. مثلا في افاشين وزاب المنطقيتين الأكثر صعوبة من الناحية الجغرافية في تركيا سدد مقاتلي الحرية ضربات موجعة الى جنود الاحتلال وكل ذلك استنادا على خبرتهم ل40 عاما. في الوقت الذي يستخدم فيه جيش الاحتلال التركي احدث التقنيات والتي حصل عليها من حلف شمال الأطلسي. هزمت العمليات المختلفة للكريلا كل هذه التقنيات. لقد هزمت المقاومة جميع مخططات العدالة والتنمية.

قتل 354 جنديا تركيا على الأقل

مقابل مقاومة الكريلا. انتشرت أكاذيب الاعلام التركي للحرب الخاصة. لقد جعلت مقاومة كريلا قوات الدفاع الشعبي و وحدات المرأة -ستار العدو مصدوما. لقد شارك اعلام قوات الدفاع الشعبي اخبار الاشتباكات الحاصلة لحظة بلحظة مع الراي العام. كما أعلنت قوات الدفاع الشعبي مقتل 354 جنديا للاحتلال منذ 17 نيسان بالإضافة الى جرح العديد.

الحقائق على كاميرات الكريلا

لقد شاركت قوات الدفاع الشعبي المعلومات وكامل الوثائق مع الرأي العام. شاركت كافة العمليات التي نفذت ضد جيش الاحتلال في الظروف الصعبة والامكانيات القليلة. شارك الكريلا مع الراي العام كافة العمليات التي نفذت في 28 نيسان، 2 أيار، 3ايار و5 ايار في أماكن متفرقة في منطقة زاب . وتوّضح الفيديوهات ان المعركة تحت سيطرة قوات الكريلا. كما ان جيش الاحتلال التركي يتلقى ضربات قوية.

تحدث قائد القيادة المركزية للدفاع الشعبي مراد قره يلان. الى راديو دنكي ولات. عن الحرب الدائرة في مناطق الدفاع المشروع وعن مقاومة مجموعات الكريلا. قال:" اننا فخورين بان الكريلا يستهدفون العدو بمعرفة وحذر في مناطق زاب وافاشين . كما وضح قائد الكريلا مراد قره يلان الاحداث التي تظهر في فيديوهات العمليات بشكل مختصر. ان الكريلا يتمتعون بروح النضال رغم كل الظروف. وهكذا كشفت جميع أكاذيب مراكز الحرب الخاصة للدولة التركية المحتلة. ان مقاومة الكريلا في كافة ارجاء كردستان أصبحت مصدرا للمعنويات للشعب الكردي وأصدقائه."

الكاميرات تظهر العمليات الأكثر فعالية

الساحة الأخرى للمقاومة التي ظهرت للراي العام خلال هذه المرحلة هي عفرين، عفرين المحتلة من قبل الدولة التركية. ان الدولة التركية تواصل هجماتها يوميا ضد مناطق شمال وشرق سوريا. ان المناطق المدنية من ديرك الى شهباء وعفرين تحت القصف الجوي والبري للاحتلال التركي. وضد هذه الهجمات استهدفت قوات تحرير عفرين الاحتلال بضربات قوية. وجميع العمليات التي تم تنفيذها تمت مشاركتها مع الراي العام من خلال بيانات كتابية وفيديوهات مصورة. شاركت قوات تحرير عفرين فيديوهات عملياتها في 22 نيسان 3 أيار في كل من مارع، والباب، وشرا واعزاز. المحتلة. توضح هذه الفيديوهات توجيه قوات تحرير عفرين ضربات موجعة للاحتلال التركي. والمرتزقة التابعة لها. وظهر في احد الفيديوهات التي تمت مشاركتها مقتل 10 عناصر و4 جنود اتراك. وجرح الكثير من الجنود والمرتزقة.

مقاومة الأمهات الايزيديات أظهرت موقفاً تاريخياً

ضد هجمات الاحتلال كانت الساحة الأكثر أهمية هي شنكال. في 2 أيار أراد الجيش العراقي والحزب الديمقراطي اقتحام شنكال والسيطرة على مكتسبات المجتمع الايزيدي. ان 2 أيار لم يكن يوما عاديا كان اول أيام عيد الفطر وكان يوما لإنجاز الإبادة التي لم تنجزه داعش كاملا. وتصدت اسايش ايزيدخان مع وحدات مقاومة ايزيدخان لهذه الهجمات. وبعد اشتباكات ليوم واحد وعدم تحقيق الجيش العراقي لأي تقدم على الأرض اجبر الجيش العراقي على ابرام الاتفاق. ساند شعب شنكال قواتها. ان روح الحرية التي تصدت لداعش تقف اليوم في مواجهة الهجمات الاحتلالية. شاهد الراي العام هذه المقاومة بشكل مباشر. ان المرحلة التي اكسبت المقاومة قوة هي وقفة الامهات الايزيدات.

كشف عمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحقائق

من الجبال الى المدن خلقت مقاومة قوات الحرية والفيديوهات التي تمت مشاركتها املا كبيرا وسط المجتمع. مع كل ضربة يتم توجيهها الى العدو يزداد اخلاص الشعب الكردي وأصدقائه للنضال. وفي كل مقطع يبقى جيش الاحتلال وعملائه من الديمقراطي وحيدين مع اكاذيبهم. وفي مواجهة المقاومة البطولية يقوم إعلام الحزب الديمقراطي بنشر الأكاذيب الداعمة للاحتلال التركي، ومهما عمل الحزب الديمقراطي على تمويه دوره، فإن تبعيته لدائرة الحرب الخاصة للدولة التركية سوف ينكشف. كلما ازدادت المقاومة سيسعى العدو اكثر الى خوض حروب خاصة ونشر الأكاذيب. ومثل حال جميع الثورات سيحاول المحتلين والعملاء التصدي للمقاومة وسيحاولون إخفاء حقيقة المقاومة دائما. ومهما نشرت مراكز الحرب الخاصة الأكاذيب فان جميع ادعاءاتها ستنكشف عاجلا ام اجلا امام العلن.