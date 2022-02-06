​​​​​​​المسح الأمني مستمر في الحسكة ووصل إلى أحياء مجاورة لمؤسسة المياه

تستمر عمليات البحث والتمشيط في مدينة الحسكة، التي انطلقت عقب إعلان قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها التامة على سجن الصناعة في حي غويران بالمدينة، بوتيرة عالية بالتوازي مع تمشيط قوى الأمن الداخلي لأرياف المدينة، حيث وصلت اليوم هذه العمليات إلى "الشوارع والأحياء جنوب مؤسسة المياه ونهر جغجغ".

حول عمليات البحث والتمشيط لهذا اليوم، تحدث لوكالتنا المسؤول الأمني في قيادة عمليات إقليم الجزيرة لقوى الأمن الداخلي، محمد علوش، قائلاً: "قمنا صباح اليوم بتمشيط حي الحارة العسكرية بشكل كامل ودقيق، ونقوم حالياً بالبحث وتمشيط الأحياء الواقعة جنوب مؤسسة المياه حتى نهر جغجغ".

وعن استجابة أهالي المدينة لعمليات التفتيش لفت علوش إلى أن أهالي المدينة يتعاملون بإيجابية كبيرة مع قوى الأمن الداخلي، وأنه لا توجد أي معوقات أمام عملها. مؤكداً استمرار عمليات البحث والتمشيط في كافة أحياء المدينة، وحسب المعلومات والتحريات.

(م ع/أم)

ANHA