​​​​​​​المرتزقة يتقاتلون على أغنام مسروقة في عفرين

وأفاد مصدر من داخل مقاطعة عفرين لوكالتنا أن فرقة الحمزات بقيادة سيف أبو بكر التابعة لجيش الاحتلال التركي، أقدمت ليلة أمس على سرقة ٤٠٠ رأس غنم عائدة للمواطن ( أ م) من سكان المقاطعة.

وأكد المصدر أن الأغنام المسروقة أُرسل قسم منها إلى قرية كازيه بناحية جندريسه، وقسم إلى قرية جوقة التابعة لناحية ماباتا.

وفي خلاف على تقاسم رؤوس الأغنام المسروقة، نشبت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين مرتزقة فرقة الحمزات.

وقال المصدر أيضاً إن رعاة الماشية في عفرين يدفعون لمجموعات المرتزقة مبالغ مالية لحماية مواشيهم.

(س خ/س و)

ANHA