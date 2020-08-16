​​​​​​​المرتزقة يسقطون طائرة استطلاع.. والقوات الحكومية تكثف هجماتها

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين"، تمكنت صباح اليوم، من إسقاط طائرة استطلاع مذخرة يرجح أنها روسية، في أجواء حرش بينين في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة.

كما رصد المرصد السوري سقوط طائرة استطلاع نتيجة خلل فني في أجواء محور الحدادة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

وفي نفس السياق، تواصل القوات الحكومية قصفها الصاروخي على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية، بالإضافة إلى قصف يستهدف محاور ضمن جبل الأكراد شمال اللاذقية.

هذا ونفذت القوات الحكومية بعد منتصف ليل السبت- الأحد قصفًا صاروخيًّاً، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة في ريف إدلب الجنوبي، وقريتي تديل والقصر في ريف حلب الغربي، بالإضافة إلى محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.

(ش ع)