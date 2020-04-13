​​​​​​​المرتزقة يقتلون مدنياً في كري سبي المحتلة

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في المناطق التي تحتلها تركيا شمال سوريا، بحجج وذرائع واهية هدفها تهجير المدنيين من المنطقة ليتسنى لها تغيير ديمغرافيتها.

وفي هذا السياق، وردت معلومات من كري سبي/تل أبيض المحتلة مفادها أن المرتزقة قتلوا المواطن صالح الشبلي من قرية حويجة الواقعة جنوب شرق تل أبيض بحجة أن لديه تعامل مع قسد.

وكان المرتزقة قد اعتقلوه في وقت سابق، وتعرض للتعذيب قبل أن يُقتل قبل يومين.

هذا وقد مارس المرتزقة انتهاكات كثيرة بحق عائلة الشبلي بعد احتلالهم لكري سبي/تل أبيض، إذ اعتقلوا عدداً من أبناء هذه العائلة، وهجروهم من قريتهم ودمروا منازلهم بعدها.

(ه ح/ج)

ANHA