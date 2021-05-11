​​​​​​​المرتزقة يفتعلون حريقًا يتسبب بقطع مياه الشرب عن كوباني لأيام

واستهدف مرتزقة دولة الاحتلال التركي المتمركزون في حي جرابلس تحتاني على الضفة الغربية لنهر الفرات، ليلة أمس، الحقول الزراعية غرب مدينة كوباني، ما أدى إلى اندلاع نيران التهمت خراطيم المياه التي تمد مدينة كوباني بمياه الشرب من نهر الفرات.

وبعد حرق خراطيم المياه من المرجح أن تنقطع المياه عن مدينة كوباني لمدة يومين على الأقل، حسب ما صرح به عاملون في مديرية المياه بالمدينة.

وقال مسؤولون عن خط مياه الشرب إنه ليس لدى مديرية المياه آبار يعتمدون عليها في إمداد المدينة بالمياه، وطالب الأهالي بالحفاظ على ما تبقى لديهم من مياه لأنهم سيواجهون أيامًا عصيبة.

ويأتي هذا في حين تواجه مديرية المياه بمقاطعة كوباني صعوبات في تأمين مياه الشرب لسكان المقاطعة، وذلك نتيجة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، الذي تحبس تركيا كميات كبيرة منها منذ أكثر من 3 أشهر.

وخرجت محطات تصفية المياه غرب كوباني عن الخدمة منذ أكثر من 3 أشهر، فيما تعتمد المديرية على "غطاسات" كطريقة بدائية لسحب مياه الشرب من الفرات وإيصالها إلى السكان دون تصفيتها، وهو ما يعرض حياة السكان للخطر نتيجة ظهور علامات التلوث على مياه الفرات.

ويظهر من تحركات الاحتلال التركي ومرتزقته أنهم يسعون إلى قطع المياه بشكل نهائي عن مدينة كوباني وقراها.

(ن ك/ج)

ANHA