​​​​​​​المرتزق أبو هليل الفدعاني في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

كشف المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، عبر بيان، اعتقال متزعم في مرتزقة داعش.

وجاء في نص البيان: "نتيجة للشراكة الوثيقة وتبادل البيانات والمعلومات بين قوّات سوريا الديمقراطية وقوّات التحالف الدولي لمحاربة داعش في مناطق شمال وشرق سوريا، ألقت قوّات التحالف الدولي مساء السبت الماضي، القبض على المتزعم في تنظيم داعش الإرهابي، أبو هليل الفدعاني في شمال سوريا".

وأوضح البيان: "تسلمت قواتنا، قوّات سوريا الديمقراطية الإرهابي الفدعاني من قوّات التحالف الدولي، وبدأت التحقيق معه فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها بحقّ شعبنا، والتخطيط للعمليات الإرهابية في عدد من الدول".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، على الشراكة المتينة والاستمرار بالعمليات مع قوات التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا، حتى القضاء النهائي على خلايا "التنظيم الإرهابي".

(أ ب)