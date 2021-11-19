​​​​​​​المرصد: وصول دفعة جديدة من مرتزقة تركيا إلى ليبيا

يواصل الاحتلال التركي العمل على تضليل الرأي العام بما يخص ملف "المرتزقة" السوريين على الأراضي الليبية، ووجوب خروجهم من ليبيا في ظل التوافق الليبي- الليبي والمطالبات الدولية المستمرة بخروج جميع القوات الأجنبية من هناك، لاسيما مع اقتراب الانتخابات الليبية، إلا أن ذلك لم يوقف الجانب التركي عن إرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا.

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد وصلت دفعة من مرتزقة تركيا إلى ليبيا عبر تركيا، تتألف من أكثر من 150 مرتزقًا من "فيلق المجد والسلطان مراد وفرقة الحمزة" وآخرون مما يسمى بـ "الجيش الوطني".

تعتبر الدفعة التي وصلت الأراضي الليبية اليوم، البديلة للدفعة التي خرجت من ليبيا في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أي بعد 48 ساعة، حيث يتم التبديل بنفس الطائرة، بعد تحضيرها للرحلة الجديدة.

كانت دفعة من مرتزقة تركيا غادرت الأراضي الليبية، في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، قادمة إلى سورية عبر طائرات تركية. مؤلفة من 140 مرتزقًا بعد توقف عملية الذهاب والإياب من وإلى ليبيا منذ 15 يومًا.

(د ع)