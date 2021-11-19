​​​​​​​المرصد: سماع دوي انفجارات عنيفة في البو كمال حيث توجد المجموعات الإيرانية

وسُمعت أصوات انفجارات قوية من منطقة الكتف على أطراف مدينة البو كمال في ريف دير الزور الشرقي، والتي تحوي مقرات ومستودعات ذخيرة تابعة للمجموعات الموالية لإيران، كما شوهدت سحب الدخان وهي تتصاعد في المنطقة، بالتزامن مع تحليق طيران مسيّر مجهول الهوية في أجواء المنطقة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا ودوت 8 انفجارات عنيفة، في 15 من الشهر الجاري، ضمن مدينة البو كمال شرق دير الزور، ناجمة عن استهداف جوي من قبل طيران مسيّر لمواقع المجموعات الإيرانية في المنطقة، ما أدى إلى تدمير مقر يضم أسلحة وذخائر.

وجاء ذلك بعد أيام من إزالة رايات المجموعات الإيرانية من بعض التمركزات والمقرات العسكرية التابعة لها في مدينة البو كمال، واستبدالها بالأعلام السورية المعترف بها دوليًّا؛ خوفًا من عمليات الاستهداف.

ووفقًا للمرصد، فإنه تم رصد 9 استهدافات جوية لمواقع المجموعات التابعة لإيران خلال الفترة الممتدة منذ 4 من أيلول الفائت من العام الحالي، وحتى منتصف شهر تشرين الثاني الجاري.

وخلفت تلك الاستهدافات التسعة 14 قتيلًا من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة إلى أكثر من 27 جريحًا من مختلف الجنسيات بعضهم بحالة حرجة، فضلًا عن تدمير وإصابة 11 هدفًا على الأقل.

إلى ذلك تقوم المجموعات التابعة لإيران باستقدام تعزيزات عسكرية بشكل يومي إلى مواقعها ونقاطها وتحصين تلك المواقع والنقاط بشكل أكبر.

(د ع)