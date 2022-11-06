​​​​​​​المرصد: مقتل وإصابة 26 شخصاً في إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين، نتيجة سقوط أكثر من 30 صاروخ عنقودي على مناطق غرب مدينة إدلب، و"مخيم مرام" وتجمعات للنازحين في منطقة كفرجالس، حيث أطلقت قوات حكومة دمشق رشقة من الصواريخ دفعة واحدة.

وبالتزامن مع ذلك، قصفت طائرة حربية روسية بـ 4 غارات حرش يقع غربي مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وشهد محيط قرية كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، أمس السبت، قصفاً بقذائف المدفعية الثقيلة من قبل قوات حكومة دمشق، كما استهدفت بالقذائف الصاروخية محيط بلدة معارة النعسان.

(د ع)