​​​​​​​المرصد: مقتل وإصابة 20 شخصًا في الغارات الإسرائيلية على سوريا

وقال المرصد السوري إن الغارات الإسرائيلية استهدفت بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، مواقع عسكرية لقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لإيران في ريفي اللاذقية وحماة.

ففي حماة طال القصف مستودعات للأسلحة والذخائر في جبال وغابات منطقة دير شميل بريف حماة الغربي عند الحدود الإدارية مع اللاذقية، وفي اللاذقية طال القصف مقرات عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر جنوب الحفة.

وخلفت الضربات تلك نحو 14 جريحًا، بالإضافة إلى تدمير مستودعات، ويذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان يتردد إلى منطقة المستودعات في منطقة دير شميل بريف حماة.

في حين قضى مدني وأصيب أكثر من 5 آخرين بجراح بينهم امرأة و3 أطفال، بالإضافة إلى تدمير مبنى لا يعلم إذا ما كان مستودعًا أو ورشة تصنيع، وذلك في منطقة رأس شمرا ورأس العين بريف اللاذقية، ولا يعلم فيما إذا كان ما سبق من خسائر بشرية ومادية، سببه الصواريخ الإسرائيلية أو بقايا صواريخ الدفاعات الجوية التي شاركت في صد الهجوم وهو أمر حدث سابقًا في عدة مناطق، بحسب المرصد.

وكان المرصد السوري أشار في 22 نيسان الفائت، إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول ضمن قوات حكومة دمشق، جراء القصف الإسرائيلي على قاعدة للدفاع الجوي في منطقة الضمير شرق العاصمة السورية دمشق، كما أصيب 3 آخرين من قوات القاعدة بجروح خطيرة.

(ش ع)