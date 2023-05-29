​​​​​​​المرصد: مقتل قائد القوات الروسية باستهداف بري للمرتزقة بريف اللاذقية

قُتل قائد القوات الخاصة الروسية وهو ضابط برتبة عقيد، ويدعى أوليغ فيكتوروفيتش بيتشفيستي، بتاريخ 26 أيار الجاري، نتيجة استهداف بري بقذائف نفذه مرتزقة "تحرير الشام" استهدف مقر قيادة عمليات قوات حكومة دمشق، على محور الجب الأحمر في ريف اللاذقية الشمالي ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان الطيران الحربي الروسي قد نفذ غارات جوية لأول مرة خلال العام في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة 26 أيار، استهدفت عدة مناطق في إدلب.

وجاء ذلك عقب مقتل متزعم تابع لمرتزقة "تحرير الشام"، نتيجة قصف واستهدافات بينهم وبين قوات حكومة دمشق، على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي.

وبذلك، يرتفع إلى 215، تعداد الأشخاص الذين قتلوا في استهدافات برية ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 129 عملية تنوعت بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 150 شخصاً بين عناصر لقوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي ومواطنين.

(د ع)