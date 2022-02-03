​​​​​​​المرصد: مقتل 9 أشخاص في أكبر عملية إنزال جوي للتحالف منذ 3 سنوات في ريف إدلب

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه تأكد مقتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان وامرأة، خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي في إدلب، خلال الساعات القليلة الفائتة.

وبدأت العملية منتصف ليل أمس بتوقيت دمشق، واستمرت حتى الساعة الثالثة والنصف فجراً، قامت خلالها قوات التحالف بعملية إنزال جوي قرب منطقة آطمة عند الحدود مع لواء اسكندرون في ريف إدلب الشمالي، في عملية تحاكي عملية قتل "أبو بكر البغدادي" قبل نحو 3 سنوات في إدلب أيضاً.

ووفقاً للمرصد جرت اشتباكات بين قوات التحالف والمرتزقة لنحو ساعة ونصف.

وشارك طيران التحالف في العملية عبر استهداف المنطقة بأكثر من 5 ضربات، في حين لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن هوية المستهدفين في هذه العملية ومصيرهم إلى الآن.

ووفقاً للمصادر فإن المبنى المستهدف مؤلف من طابقين، كما لم ترد معلومات مؤكدة عن هوية القتلى جميعهم لوجود أشلاء بينهم أيضاً، وإذا ما كان الأطفال والمرأة من عوائل المستهدفين.

في حين قال السكرتير الصحفي للبنتاغون، جون كيربي، في بيان صدر في ساعة مبكرة من اليوم، الخميس، إن "قوات العمليات الخاصة الخاضعة لسيطرة القيادة المركزية الأميركية قامت بمهمة لمكافحة الإرهاب مساء اليوم شمال غرب سوريا".

مضيفاً أن "المهمة كانت ناجحة، لم تكن هناك خسائر في صفوف القوات الأميركية".

ولم يقدم البنتاغون أي معلومات إضافية، ولم يؤكد المسؤولون هوية الزعيم الإرهابي أو ما إذا كان الشخص قد قُتل أو أُلقي القبض عليه.

(د ع)