​​​​​​​المرصد: مقتل 7 أشخاص وجرح آخرين بقصف روسي على قرية ومنزل غرب إدلب

ونفذت روسيا، عند ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، قصفاً جوياً بأربع غارات استهدف أطراف قرية اليعقوبية ومنزلاً في قرية الجديدة بريف جسر الشغور غرب إدلب.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القصف أدى إلى مقتل 7 أشخاص هم "4 أطفال أشقاء ورجلين وشخص مجهول الهوية" كحصيلة أولية، بالإضافة إلى وجود مصابين وعالقين تحت الأنقاض، بينهم نساء وأطفال أيضاً.

وفي الـ 12 من تموز/ يوليو الجاري، استهدفت المقاتلات الروسية بثمانية غارات جوية محيط قريتي مشون وبلشون في عمق جبل الزاوية باتجاه طريق الـ M4 الدولي.

(د ع)