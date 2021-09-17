​​​​​​​المرصد: مقتل 6 من داعش بقصف روسي على البادية

تواصل الطائرات الحربية الروسية، طلعاتها الجوية على البادية السورية، بالتزامن مع استمرار القصف الجوي على مناطق انتشار مرتزقة داعش، في مثلث حلب – حماة - الرقة، وباديتي الرصافة بالرقة، والسخنة بريف حمص الشرقي، مستهدفة كهوف وآليات. حيث تأكد مقتل 6 من المرتزقة في القصف الجوي الروسي خلال الساعات الفائتة.

وبذلك بلغت حصيلة القتلى خلال الفترة الممتدة من 24 مارس / آذار 2019 وحتى يومنا هذا، وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1547 قتيلاً من قوات حكومة دمشق، والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 153 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز، والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين، بينهم أطفال ونساء في هجمات المرتزقة، فيما وثّق “المرصد” كذلك مقتل 1050 من مرتزقة داعش، في الفترة ذاتها، خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(ش ع)