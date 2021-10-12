​​​​​​​المرصد: مقتل 4 عناصر من المجموعات الموالية لإيران باستهداف مجهول في البو كمال

وأفاد المرصد السوري بمقتل 4 عناصر من المجموعات التابعة لإيران؛ جراء الاستهداف الجوي الذي جرى عبر طيران مسيّر مجهول حتى اللحظة، على نقاط ومواقع لتلك المجموعات في منطقة البو كمال قرب الحدود السورية-العراقية في ريف دير الزور الشرقي مساء أمس، ومن ضمن القتلى شخص سوري بينما لم يُعلم هوية وجنسية القتلى الثلاثة الآخرين إلى الآن.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى انفجارات عنيفة ضربت منطقة البو كمال الواقعة قرب الحدود السورية-العراقية، في ريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ المجموعات الموالية لإيران، بالتزامن مع تحليق لطيران مسيّر في الأجواء، وسط معلومات عن استهداف جديد لمواقع تلك المجموعات في المنطقة.

(ش ع)