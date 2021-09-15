​​​​​​​المرصد: مقتل 3 عناصر من الحشد الشعبي العراقي في القصف في ريف البوكمال

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه تأكد مقتل 3 أشخاص من الحشد الشعبي العراقي، جرّاء الاستهداف الجوي عند الحدود السورية – العراقية مساء أمس الثلاثاء، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

كما أدى الاستهداف إلى تدمير 3 شاحنات للحشد الشعبي.

بينما لا تزال هوية الطائرات المسيّرة التي استهدفت آليات وشاحنات للحشد في ريف البوكمال مجهولة، وسط نفي الجانب الأميركي بأن تكون طائراته هي من نفّذت تلك الضربات.

وأفاد المرصد السوري قبل ساعات، إلى أن الاستهداف الجوي دمّر عدة سيارات تابعة للمجموعات الموالية لإيران، بعد دخولها من العراق إلى سورية عبر ممرات غير شرعية، وذلك بـ 4 صواريخ من طائرات مسيّرة، لا تزال مجهولة، قرب البوكمال الحدودية بين سورية والعراق، إلى جانب وقوع قتلى في صفوف المجموعات المستهدفة.

(ش ع)