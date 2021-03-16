​​​​​​​المرصد: مقتل 12 عنصرًا من الفرقة الرابعة ومخابرات حكومة دمشق في كمين غرب درعا

ولفت المرصد السوري إلى أن المسلحين يتبعون للقيادي السابق في صفوف الفصائل “أبو طارق الصبيحي”، وقال إنهم استهدفوا في كمين بمحيط بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي، آليات عسكرية وجرت اشتباكات عقبها بين الجانبين.

ولفت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود حالات حرجة بين المصابين، وأشار إلى أن قوات حكومة دمشق أرسلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى تلك المنطقة.

وبحسب المرصد، فإن المزيريب في ريف درعا لا يوجد فيها أي عنصر من قوات حكومة دمشق، وهي خاضعة لسيطرة المقاتلين السابقين لدى الفصائل بشكل كامل.

وكان المرصد قال اليوم إن قوات أمنية تابعة لحكومة دمشق حاولت اقتحام مقر القيادي السابق في فصائل المعارضة “أبو طارق الصبيحي” المسؤول عن قتل 9 عناصر من القوات الأمنية بهجوم استهدف مخفر المزيريب في أوائل شهر أيار/ مايو من العام 2020 المنصرم.

واندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة والمسلحين التابعين للقيادي في الفصائل، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط استنفار أمني كبير تشهده المنطقة.

وتشهد محافظة درعا بين الحين والآخر توترات بين قوات حكومة دمشق والمسلحين السابقين في الفصائل، وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، عقد اتفاق برعاية روسية بين ممثلين عن الفيلق الخامس الموالي لروسيا، بالإضافة إلى اللجنة المركزية في حوران والفرقة الرابعة ضمن قوات حكومة دمشق، والمسلحين يقضي بإنهاء التوتر في مدينة طفس بريف درعا الغربي.

ونص الاتفاق حينها على تسليم السلاح الثقيل الموجود لدى المسلحين والقيادات السابقة لدى الفصائل في المدينة، وفي المقابل لن يتم تهجير أي شخص، باستثناء قيادي واحد يدعى (أبو طارق الصبيحي) وهو أحد القيادات البارزة وينحدر من بلدة عتمان غرب درعا، وسيتم تهجيره إلى الشمال السوري برفقة الراغبين من المسلحين والقيادات السابقة بالذهاب إلى هناك.

(ح)