​​​​​​​المرصد: مجموعات إيرانية تنشئ نقاطاً عسكرية قرب مطار الطبقة بعد انسحاب قوات موالية لروسيا

وعمدت مجموعات تابعة لإيران خلال الساعات الفائتة، إلى إنشاء نقاط عسكرية تابعة لها، ضمن قرية خربة هدلة الواقعة بالقرب من مطار الطبقة العسكري، عقب أيام من انسحاب قوات موالية لروسيا من المنطقة هناك إلى داخل مطار الطبقة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما رفعت المجموعات الإيرانية في تلك المنطقة سواتر وحصّنت نقاطها، دون معرفة الأسباب الرئيسة من وراء هذا الانتشار، الذي يعد الأول من نوعه في هذه المنطقة.

وكانت قوات تابعة لـ "الفيلق الخامس" المدعوم من روسيا قد انسحبت قبل أيام من مواقع انتشرت بها خلال الفترة الأخيرة في بادية الرقة الغربية إلى داخل مطار الطبقة العسكري الواقع تحت سيطرة القوات الروسية.

(د ع)