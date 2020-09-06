​​​​​​​المرصد: جرحى من “السّلطان مراد” في انفجار لغم بمحيط سري كانيه

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ هذا التفجير الذي جرى اليوم تزامن مع رصد اشتباكات وتوتر في قرى مشعفة والمحمودية وعنيق الهوى وقبور قراجنة ومناخ المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها تشهد على خلفية الخلافات المتصاعدة بين المرتزقة على تقاسم المسروقات، والتي تتطوّر في غالب الأحيان لاقتتال مسلّح واستهدافات بالقذائف والرشاشات، حيث شهدت المنطقة اشتباكات ترافقت مع قصف متبادل، بين مرتزقة “السلطان مراد” من طرف، ومرتزقة ”فرقة الحمزات” من طرف آخر، كما جرى إحراق أكثر من 3 منازل بسبب الخلاف عليها من قبل الأطراف المتناحرة، فيما وردت معلومات عن خسائر بين الطرفين على خلفية القصف والاشتباكات.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أنّ المرتزقة استهدفت بالصواريخ من تمركزاتها في قرية مشعفة، قرية مناخ الواقعة تحت سيطرتها أيضاً في ريف تل تمر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. بالإضافة إلى انفجار عربتين مفخختين أمس وصباح اليوم في قرى تل تمر المحتلة من قبل المرتزقة.