​​​​​​​المرصد: إسرائيل تستهدف محيط موقع عسكري للمجموعات الإيرانية في ريف دمشق

وأفاد المرصد باستهداف صواريخ إسرائيلية مواقع عسكرية في محيط بلدة رخلة، وقرب المداجن ما بين بلدتي أمبيا وكفر قوق في محيط قطنا بريف دمشق الجنوبي الغربي، حيث يوجد موقع عسكري للمجموعات الموالية لإيران، وجيش "التحرير الفلسطيني".

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المنطقة التي قُصفت، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدي للصواريخ الإسرائيلية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

من جهته، أفاد مصدر عسكري لوكالة تابعة لحكومة دمشق أنه "حوالي الساعة الحادية عشرة ودقيقتين من مساء يوم الخميس، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق الغربي". مضيفاً أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الأضرار على الماديات".

ويأتي ذلك، بعد أقل من أسبوع على قصف مناطق عسكرية في مدينة حماة.

(د ع)