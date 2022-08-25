​​​​​​​المرصد: إصابة جنود أميركيين ومقتل آخرين من الجماعات الإيرانية باستهدافات في ريف دير الزور

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بإصابة جنود من القوات الأميركية بجروح متفاوتة، نتيجة سقوط قذائف، مصدرها مواقع الجماعات الإيرانية، على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور.

على صعيد متصل، قتل 3 عناصر من الجماعات الإيرانية باستهداف من "التحالف الدولي" لعربة إطلاق صواريخ كانت تتمركز في محيط ريف دير الزور، وجاء الاستهداف بعد 4 ساعات من قصف قاعدة حقل "كونيكو" للغاز.

كما قصفت قوات التحالف بعد منتصف الليل تمركزات للجماعات الإيرانية في منطقة الميادين، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجماعات الإيرانية إلى 9 في أقل من 24 ساعة.

(د ع)