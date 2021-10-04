​​​​​​​المرصد: هجوم جديد على قاعدة حميميم الروسية

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي عدة انفجارات في منطقة القاعدة الروسية "حميميم" بريف جبلة ضمن الساحل السوري، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لأجسام حاولت مهاجمة القاعدة، دون معرفة طبيعة الهجوم إذا ما كان صاروخي أو عبر طائرات مسيّرة، أو معلومات عن سقوط أي جسم داخل القاعدة حتى اللحظة.

وكان المرصد قد رصد في الـ 27 من أيلول / سبتمبر المنصرم، انفجارات دوت في منطقة القاعدة الروسية الأكبر في سورية- قاعدة حميميم- ناجمة عن تصدي الدفاع الجوية الروسية لهجوم صاروخي على القاعدة، إذ سقطت صواريخ ضمن أراض زراعية بريفي القرداحة وجبلة، ما أدى إلى أضرار مادية.

ولكن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الهجوم حصل بطائرة مسيّرة أطلقت من إدلب التي تحتلها تركيا والمجموعات المرتزقة التابعة لها.

(د ع)