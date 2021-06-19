​​​​​​​المرصد: عودة 140 من المرتزقة السوريين من ليبيا واستبدالهم بـ 200 آخرين

وعاد خلال الأيام الماضية، نحو 140 من المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا من الأراضي الليبية إلى سوريا، إلا أن ذلك لا يندرج في إطار سحبهم من الأراضي الليبية بل تم استبدالهم وإرسال نحو 200 مرتزق، جميعهم من مرتزقة "العمشات والسلطان مراد وفرقة الحمزة" بحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في وقت لاتزال فيه عملية إعادة المرتزقة وسحبهم بشكل نهائي من ليبيا متوقفة بشكل كامل على الرغم من جميع المطالبات الدولية والتفاهمات الليبية – الليبية.

وأشار المرصد السوري إلى أن الأراضي الليبية تشهد وجوداً متواصلاً للمرتزقة الأجانب على الرغم من التفاهمات الليبية-الليبية والمناشدات والمطالبات الدولية والتركيز الإعلامي. ولاتزال عودة المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة متوقفة بشكل كامل، باستثناء عودة فردية يقوم بها بعض المرتزقة بالتحايل، عن طريق إبراز تقارير طبية مزورة تمكنهم من العودة إلى سوريا، في ظل الاستياء الكبير من قبلهم بما يتعلق بقضية العودة والحصول على مستحقاتهم المادية مقابل خدمة الارتزاق لصالح الحكومة التركية.

ومن جهة أخرى، لايزال المرتزقة السوريون ممن جنّدتهم شركة "فاغنر" الروسية لحماية وخدمة المصالح الروسية في ليبيا، موجودين هناك ولم يعد منهم أحد.

(د ع)