​​​​​​​المرصد: ارتفاع حصيلة قتلى الاستهداف الإسرائيلي على حمص إلى خمسة

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تعداد القتلى في الاستهداف الإسرائيلي ارتفع إلى 5، اثنان منهم من الجماعات الموالية لحزب الله اللبناني لم تعرف جنسيتهم بعد، و3 من عناصر قوات حكومة دمشق.

وبحسب المرصد، فإن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين.

واستهدفت إسرائيل بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، بصواريخ تم إطلاقها من الأجواء اللبنانية، ضواحي مدينة حمص الغربية، ضمن مناطق يوجد فيها مواقع ومقرات لمجموعات موالية لحزب الله اللبناني وما يعرف بـ "حزب الله السوري" وأبرزها قرية المزرعة التي تعد خزان بشري للجماعات الموالية للحزب، وفقًا للمرصد.

وكانت قد أفادت وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق، في وقت سابق من اليوم، أنه قتل مدنيان وأصيب آخر و6 جنود في غارة جوية إسرائيلية على المنطقة الوسطى في سوريا.

والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الـ 26 التي تقوم فيها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية جوًّا وبرًّا، خلال العام الجاري 2021، 6 مرات منها طالت حمص، كان آخرها قبل أسابيع قليلة.

(د ع)