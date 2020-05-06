​​​​​​​المرصد: انشقاق ٧٠٠ مرتزق سوري تابعين لتركيا

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن خروج قادة المرتزقة مع العناصر من مجموعة "السلطان مراد" جاء احتجاجاً على إرسالهم إلى ليبيا وقتالهم إلى جانب حكومة السراج.

وتزايد الانقسام وسط مرتزقة أنقرة، بسبب خلافات بين المرتزقة ومتزعميهم في الداخل السوري.

وأدت هذه الانقسامات إلى انسحاب عدة نقاط تابعة للألوية المنشقة عن مرتزقة " السلطان مراد" من جبهات القتال ضد القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية في ريف سري كانيه، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويوم الثلاثاء، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا تواصل عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا، لأجل دعم حكومة فايز السراج والفصائل الموالية لها.

وأكد المرصد على موقعه الإلكتروني، وصول مئات المرتزقة الجدد إلى ليبيا عن طريق تركيا، فيما يستعد مئات الآخرين إلى الالتحاق عما قريب.

وتشير إحصائيات المرصد السوري، إلى أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7850 مرتزق، لأجل القتال ضد الجيش الوطني.

)ي ح)