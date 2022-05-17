​​​​​​​المرصد: انفجارات مجهولة تستهدف ريف دمشق الجنوبي قرب مدينة القنيطرة

ودوت عدة انفجارات في ريف دمشق الجنوبي، قرب مدينة القنيطرة، نتيجة ضربات مدفعية مجهولة المصدر، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري قد أفاد، في 11 أيار، بسقوط صواريخ إسرائيلية بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، على مواقع في محيط بلدة حضر الواقعة بريف القنيطرة الشمالي، قرب الحدود مع الجولان المحتل، حيث توجد هناك مواقع لجماعات تابعة لإيران وحزب الله على رأسها "المقاومة السورية لتحرير الجولان"، فيما لم ترد معلومات عن الخسائر البشرية.

(ش ع)