​​​​​​​المرصد: انفجار مجهول يضرب العاصمة السورية دمشق

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دوي انفجار عنيف ضرب مناطق متفرقة من العاصمة السورية دمشق، حيث استفاق الأهالي على صوت انفجار قوي وسط سحابة دخانية شُوهدت في الأجواء، ولم ترد معلومات حتى اللحظة فيما إذا كان الانفجار ناجماً عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية، أم أنه ناجم عن خطأ ما، وسُمع الصوت بشكل أقوى في القسم الجنوبي من العاصمة عن باقي المناطق.

ونشر المرصد السوري في 22 الشهر الجاري، أن الضربات الإسرائيلية بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، طالت مواقع عسكرية تابعة لمجموعات حزب الله اللبناني في منطقة مطار الضبعة العسكري والقصير في ريف حمص الغربي، ونقاط ومواقع عسكرية أخرى في القطاع الشرقي من الريف الحمصي، وتمكنت الضربات من تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى في القصف الذي جرى من الأجواء اللبنانية.

(ش ع)