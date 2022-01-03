​​​​​​​المرصد: التحالف الدولي يسحب قسم كبير من قواته المتمركزة في قاعدة التنف باتجاه الأردن

وانسحب قسم كبير من قوات التحالف الدولي المتواجدة ضمن قاعدة التنف في البادية السورية عند مثلث الحدود السورية- الأردنية- العراقية، باتجاه الأراضي الأردنية خلال الساعات الفائتة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء ذلك كإجراء احترازي لأي هجوم محتمل صاروخياً أو جوياً قد تنفذه المجموعات التابعة لإيران على القاعدة، لاسيما أن اليوم يصادف الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل في هجوم بطائرة من دون طيار أميركية في مطار بغداد.

وأبقى التحالف عدد من قواته في القاعدة ضمن ملاجئ خاصة يصعب اخترقها وانسحب القسم الأكبر إلى الأردن، على أن يعودوا خلال الساعات القادمة.

وكانت قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، أبلغت أمس فصيل مغاوير الثورة المدعوم من قبلها بالاستنفار والانتشار في محيط القاعدة ضمن منطقة الـ 55 ضمن البادية السورية، خوفاً من هجمات انتقامية قد تستهدف القاعدة من قِبل المجموعات الموالية لإيران في ذكرى مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المجموعات التابعة لإيران نقلت صباح اليوم أسلحة متطورة إلى ما يعرف بـ "كتيبة الكيماوي" الواقعة ضمن سلسلة جبال تدمر الشرقية، في بادية حمص الشرقية، بالقرب من منطقه الصوانة التي تمتاز بطبيعتها الجبلية، على مسافة أكثر من 60 كلم جنوب تدمر.

وضمت الأسلحة التي جرى نقلها صواريخ إيرانية الصنع متوسطة وبعيدة المدى، كما أن المكان الذي جرى نقل الأسلحة إليه محصن بشكل كامل ويُمنع الاقتراب منه تحت أي شكل من الأشكال.

وتضم ما يعرف بـ"كتيبة الكيماوي" ملاجئ تحت الأرض ومجموعة أنفاق تسهل عملية الحركة تحت الأرض، بالإضافة لتواجد خبراء عسكريين من الجنسية الإيرانية هناك.

ويشار إلى أن الأسلحة جرى نقلها من مستودعات خاصة بالمجموعات الإيرانية المتواجدة ضمن ما يعرف بـ "جبل محمد بن علي" الذي يشرف على مدينة تدمر ومحيطها وهو جبل مرتفع جداً.

الجدير ذكره أن عملية النقل أتت باتجاه قاعدة التنف التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي.

(ل د)