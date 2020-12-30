​​​​​​​المرصد: الطائرات الروسية قتلت أكثر من 1236 شخصاً في سوريا خلال عام

بعد مرور 63 شهراً على التدخُّل العسكري الروسي في الأزمة السورية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ

الطائرات الحربية الروسية قتلت منذ بداية العام الجاري، أكثر من 1236 شخصاً.

وفي التفاصيل أشار المرصد إلى أنّ من بين القتلى 235 مدني (منهم 58 طفل، و41 امرأة)، و394 مرتزق من داعش قُتلوا في غارات جوية، بالإضافة إلى 607 مرتزقة من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا المصنفة على لائحة الإرهاب الدولي)، والحزب الإسلامي التركستاني، بعضهم من جنسيات عربية وأخرى أجنبية.

وبلغت الخسائر البشرية منذ التدخُّل الروسي في الأزمة السورية بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر عام 2015، حتى 30 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، 20 ألف و509 شخصاً، بينهم 8661 مدني، وهم (2098 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و1317 مواطنات فوق سن الثامنة عشر، و5246 رجلاً وفتى).

بالإضافة إلى ذلك، قُتل 5638 من مرتزقة داعش، و6210 من مرتزقة هيئة تحرير الشام، إلى جانب مرتزقة من الحزب الإسلامي التركستاني، في القصف الجوي الروسي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد باستخدام روسيا خلال ضرباتها الجوية لمادّة “الثراميت” – “Thermite”، والتي تتألّف من بودرة الألمنيوم وأكسيد الحديد، تتسبّب في حروق لكونها تواصل اشتعالها لنحو 180 ثانية، حيث أنّ هذه المادّة تتواجد داخل القنابل التي استخدمتها الطائرات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة في قصف الأراضي السورية.

(ي م)