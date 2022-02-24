​​​​​​​المرصد: القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل 6 عناصر وتدمير مستودعات سلاح في محيط مطار دمشق

وشنت إسرائيل بعد منتصف الليل، قصفاً صاروخياً على محيط دمشق، وقالت وكالة سانا الناطقة باسم حكومة دمشق إن القصف أدى إلى مقتل 3 جنود.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف استهدف "مواقع ومستودعات تابعة للمجموعات الموالية لإيران في محيط مطار دمشق الدولي".

ولفت إلى أن أحد الصواريخ استهدف منظومة دفاع جوي ضمن المنطقة الممتدة بين الكسوة والسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، فيما حاولت دفاعات حكومة دمشق الجوية التصدي للقصف وشهدت المنطقة انفجارات عنيفة على خلفية ذلك، بينما سقط بقايا صاروخ خلال عمليات التصدي على منطقة في دير سلمان ضمن الغوطة الشرقية.

ووفقاً للمرصد السوري، فإن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 6 أشخاص، هم اثنان من قوات حكومة دمشق، و4 من المجموعات الموالية لإيران، مرجحاً ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بحالات حرجة.

كما تسبب القصف الإسرائيلي بتدمير مستودعات للسلاح والذخائر في محيط مطار دمشق الدولي.

( ل د)