​​​​​​​المرصد: القصف الإسرائيلي على ريف دمشق استهدف مواقع عسكرية للحزب الله

واستهدفت صواريخ إسرائيلية مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لحزب الله اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى الآن، بحسب المرصد السوري.

وينشط حزب الله اللبناني في تلك المنطقة، إضافة لاستخدامها في تهريب المحروقات من لبنان إلى سورية، في حين حاولت الدفاعات الجوية في قاسيون وجبل المانع واللواء 91 التصدي للضربات الإسرائيلية.

وكان المرصد السوري قد رصد في 17 آب، اندلاع حريق في موقع عسكري تابع لقوات حكومة دمشق والمجموعات الإيرانية، استهدفته 3 صواريخ إسرائيلية، في تلة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

(ش ع)