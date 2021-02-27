​​​​​​​المرصد: اللقاح الروسي يصل سوريا ضمن الصفقة السورية الإسرائيلية

ووصلت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي “سبوتنيك” ضد فيروس كورونا إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق، وأعلن وزير الصحة في حكومة دمشق عن بدء التطعيم اعتبارًا من يوم غد الأحد، حيث سيتم تطعيم الكوادر الطبية العاملة على تماسّ مباشر مع المصابين بالفيروس في المرحلة الأولى.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الدفعة الأولى التي وصلت سوريا قبل أيام يقدر عددها بالآلاف، وهي تندرج في إطار الصفقة “الإعلامية” بين إسرائيل وحكومة دمشق، وهي من ضمن البنود المخفية للصفقة.

وتساءل المرصد عن مصدر المال لحكومة دمشق لشراء هذا اللقاح في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ قال: "من أين للنظام السوري المال ليتكفل بتكاليف اللقاح وهو يعيش أسوأ أيامه من الناحية الاقتصادية، كما أن إسرائيل كانت ستجري عملية إطلاق سراح الأسرى سواء بصفقة أو بدونها".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث عن رفات جنود إسرائيليين والعميل الإسرائيلي إيلي كوهين من قبل الروس في مقابر جنوب دمشق.

ووفقًا لآخر إحصائيات المرصد السوري المستمدة من مصادر طبية موثوقة ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق، فإن أعداد المصابين بفيروس “كوفيد-19” بلغت نحو 361 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منها أكثر من 167 ألف بينما توفي 15968 شخص.

ويذكر أن الأعداد الرسمية لوزارة الصحة التابعة لحكومة دمشق منذ دخول الجائحة إلى الأراضي السورية، هي 15467 إصابة، توفي منها 1018، بينما بلغت حالات الشفاء 9637.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفاة 172 طبيب ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا خلال عام 2020 الفائت، وثقهم المرصد بالاسم.

(ش ع)