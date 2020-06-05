​​​​​​​المرصد: العثور على جنديين تركيين أحدهما قتيل والأخر مصاب في إدلب

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بانه سمع دوي انفجار عنيف ضرب أوتستراد اللاذقية – حلب الدولي أمس، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في محيط أريحا، عقب لحظات من مرور دورية تركية – روسية مشتركة على طريق “M4”.

وأعقب ذلك استنفارا للقوات التركية في المنطقة. وكانت عربات تركية وروسية خرجت بدورية مشتركة أمس انطلاقاً من قرية ترنبة وصولاً إلى قرية كفرشلايا بريف إدلب.

يأتي ذلك عقب أسبوع من مقتل عسكري تركي بانفجار على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث قتل أحد عناصر القوات التركية متأثراً بإصابته التي أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة، على طريق حلب-اللاذقية، غرب مدينة جسر الشغور.

(ي ح)