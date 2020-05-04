​​​​​​​المرصد: الأمن الحكومي وقوات روسية اعتقلت العديد من موظفي سرياتيل والبستان

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحملة الأمنية الحكومية السورية ضد مدراء وتقنيي شركة “سيرياتيل” التابعة لرامي مخلوف، امتدت من دمشق واللاذقية وحمص، لتشمل حلب وطرطوس، حيث عمدت الأجهزة الأمنية برفقة قوات روسية إلى اعتقال 7 مدراء وتقنيين خلال الساعات الفائتة، (4 منهم في حلب و3 في طرطوس).

في الوقت ذاته بدأت استخبارات الحكومة والشرطة الروسية بحملة اعتقالات لمدراء وموظفي “جمعية البستان” العائدة ملكيتها أيضاً لمخلوف، كما أنه لا صحة لاعتقال رامي مخلوف أو شقيقه.

مصادر المرصد السوري، أكدت اعتقال الأجهزة لأكثر من 28 من مدراء وتقنيي شركة “سيرياتيل” للاتصالات العائدة ملكيتها لرامي مخلوف، وذلك بتوجيهات روسية، ولم يقتصر الأمر على التوجيهات فقط، بل رافقت قوات روسية حملات الدهم والاعتقال للمدراء والتقنيين.

وفي السياق ذاته، علم المرصد السوري أن موظفي وتقنيي شركة سيرياتيل جرى منعهم من الدخول إلى أبراج الاتصالات لمدة 3 أسابيع على الأقل، بعد أن كانت عملية دخولهم إلى تلك الأبراج اعتيادية بموافقة أمنية تلقائية.

وكشف أمس رجل الأعمال السوري وقريب بشار الأسد رامي مخلوف أن قوات الأمن الحكومية بدأت باعتقال موظفي شركاته, كما هاجم مخلوف الحكومة قائلاً بأن الضغوطات بدأت بطريقة غير مقبولة وبشكل لا إنساني, واصفاً ما يجري بأنه مخاطرة كبيرة.

وظهر رجل الأعمال السوري في وقت سابق في فيديو نشره على صفحته الشخصية فيسبوك، وانتقد فيها سياسة الحكومة وتغريم شركتي سيريا تيل وإم تي إن، وهدد الرئيس بشار الأسد بفتح الملفات في الوقت المناسب.

(ي ح)