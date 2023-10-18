عاود الطيران الحربي الروسي غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب لليوم الثاني على التوالي، حيث شن الطيران الحربي الروسي غارتين جويتين على أطراف قرية الشيخ يوسف في ريف إدلب الغربي، حسب ما نقله المرصد السوري.

وذكر المرصد أنه لم يورد حتى الآن أي معلومات عن وقوع قتلى وجرحى حتى اللحظة.

وفي السياق، قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة قريتي دير سنبل وبينين وبلدة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، وبلدتي سرمين والنيرب في ريف إدلب الشرقي.

ونفّذ الطيران الحربي الروسي، يوم أمس، 32 غارة جوية بصواريخ شديدة الانفجار على ما أفاد المرصد، استهدفت أطراف بلدات معرة مصرين وحفسرجة والشيخ بحر وحرش بلدة الشيخ يوسف، ومحيط بلدة أريحا ومحيط حفسرجة وحرش قرية الشيخ بحر غربي معصرة مصرين، واستهدفت إحدى الغارات مخيماً عشوائياً في ريفي إدلب الشمالي والغربي.

وصلت عدد الغارات الجوية التي أطلقها الطيران الحربي الروسي إلى 104 غارات، منذ استهداف الكلية الحربية بحمص في 5 تشرين الأول، واتهام "الجماعات الإرهابية" بالوقوف خلف ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم استهداف 22 موقعاً في منطقة "خفض الصعيد"، حيث التمركزات العسكرية للمجاميع المرتزقة.

(س ع)