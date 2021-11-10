​​​​​​​المرصد السوري: طيران مجهول يستهدف مواقع ومستودعات سلاح قرب البو كمال

ودوت انفجارات عنيفة جدًّا بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، ناجمة عن استهداف جوي من قبل طيران مجهول لم يعلم إذا ما كان تابعًا للتحالف أو لإسرائيل، استهدف مواقع ومستودعات للسلاح تابعة للمجموعات الموالية لإيران في مدينة البو كمال الواقعة على الحدود السورية - العراقية في ريف دير الزور الشرقي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدت الضربات إلى تدمير مستودعات للسلاح والذخائر، وهو ما تسبّب بانفجارات هائلة وصل صداها إلى الباغوز الواقعة على الضفة الأخرى من نهر الفرات، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد رصد يوم أمس، تصاعد أعمدة الدخان من مناطق سيطرة المجموعات الموالية لإيران قرب الحدود السورية – العراقية مقابلة بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي، تزامنًا مع ذلك، حلقت طائرات مسيّرة مجهولة الهوية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات مؤكدة حتى الآن، إذا ما كانت الدخان المتصاعد نتيجة ضربات الطائرات المسيّرة، أو أنه ناتج عن شيء آخر.

(ح)